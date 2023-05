Lavoro nero e sicurezza alimentare, multe per 15mila euro

(ANSA) - ROCCASECCA, 24 MAG - Contravvenzioni per un importo complessivo di 15mila euro sono state elevate dai carabinieri di Roccasecca insieme ai loro colleghi di Latina del Nucleo Antisosfisticazione ed agli ispettori del Lavoro della Asl di Frosinone. Lo hanno fatto al termine di una serie di controlli sui luoghi di lavoro della zona di Roccasecca riscontrando carenze igieniche sanitarie degli ambienti, la presenza di lavoratori non regolarmente assunti, l'impiego di alimenti dei quali non era possibile risalire all'origine.

Tra il personale 'in nero' è stato trovato anche un minorenne.

Oltre alla contravvenzione da 15mila euro è stata disposta la sospensione di una attività ed il sequestro di 15 chili di alimenti. (ANSA).