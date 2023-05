Principio di incendio all'ospedale Pertini di Roma,nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Principio di incendio questa mattina all'ospedale Sandro Pertini a Roma all' interno del padiglione B, reparto ostetricia e ginecologia. Nessuna persona è rimasta coinvolta, per precauzione alcuni degenti sono stati allontanati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme sono partite all'interno di un'area in fase di manutenzione ed hanno riguardato della plastica che ricopriva alcuni pannelli. All'arrivo dei soccorsi le fiamme erano state spente dal personale del servizio antincendio dello stesso ospedale. Il personale dei vigili del fuoco sta lavorano alla bonifica e messa in sicurezza dell'area coinvolta. (ANSA).