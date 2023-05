Radio Zeta Future Hits Live raddoppia a fine estate

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Con un secondo appuntamento all'Arena di Verona il 30 agosto, quest'anno Radio Zeta Future Hits Live raddoppia. Dopo la data del 10 giugno al centrale del Foro Italico di Roma - che porta sul palco artisti come Blanco, Achille Lauro, Fedez, Madame, Lazza e Tananai -, il festival della 'Generazione Zeta' torna anche a fine estate. Lo ha annunciato oggi il presidente e editore del gruppo RTL 102.5 Lorenzo Suraci alla presentazione dell'evento a Milano.

Prevenzione e sicurezza sono le parole chiave dell'edizione 2023, che in collaborazione con l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma e il ministero della Salute, ha avviato una campagna di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. Insieme a Fondazione Ania, poi, l'attenzione verrà portata anche sul tema della sicurezza stradale. All'esterno del Centrale Foro italico, infatti, già a partire dai giorni precedenti verranno allestiti due stand a disposizione del pubblico: uno dell'Istituto Spallanzani per potere effettuare un test immediato, gratuito e anonimo sulle Mst, nel quale saranno anche distribuiti profilattici; e uno di Fondazione Ania, che fornirà etilometri prima di rimettersi alla guida.

Alla presentazione di oggi hanno preso parte anche il professor Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani, il segretario generale di Fondazione Ania Umberto Guidoni e il cantante Lazza. "Siate responsabili ragazzi - ha detto il rapper finalista di Sanremo, appellandosi direttamente ai giovani -, fate le cose con la testa". Perché "fare l'amore è bellissimo - ha aggiunto Vaia -, fatelo come volete e con chi volete, ma fatelo sempre in sicurezza". (ANSA).