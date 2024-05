Blitz interforze a Roma a Tor Bella Monaca, in corso bonifiche

È in corso un'operazione di bonifica e riqualificazione in via dell'Archeologia, nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. Oltre 150 gli uomini in campo, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e polizia locale impegnati in sopralluoghi, ispezioni, e sgomberi di cantine, usate negli anni per nascondere refurtiva e droga, garage, seminterrati di edilizia residenziale.

L'operazione è stata decisa in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



