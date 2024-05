Speciale estate tra moda, gioielli e make up, i look più cool 2024

I trend fashion e beauty dell’estate 2024 ? Da “tomboy femme” agli stili alternativi fino al revival anni ‘90 e 2000. Le tendenze più cool dell'estate evidenziano un approccio audace e sicuro per esprimere i propri gusti e la propria personalità unica in tutti gli ambiti della vita, a partire dalla moda e dal beauty. Sarà un’estate ricca di stili “rock and roll”, outfit e make-up alternativi, fantasie d’effetto e linee non convenzionali, all’insegna della creatività e dell’originalità. E' quanto emerge dal report Pinterest rilasciato il 28 maggio 2024







Moda estate

Adottare l’estetica tomboy femme , con outfit baggy, cargo verdi, maglia oversize, uno 'chic' ma declinato in stile ragazzo

Viva lo stile rocker chic! con il recupero dei codici moda anni '80, abbigliamento in pelle, outfit rock and roll, stile alternativo cosiddetto da baddie

Corp-core con blazer batik, l'outfit smanicato e gonna, pantaloni gessati una eleganza corporate (una volta si sarebbe detto business) e geek

Estetica Y3K dal futuro: moda retro futuristica, outfit verde lime, sneaker argentate

Motivi e nuove linee vanno dai pantaloncini a quadretti ai pantaloni di lino a righe, dai bikini con stampa leopardata alle gonne a palloncino o a sbuffo



Gioielli all’insegna dell’estetica voluminosa:

Massimalisti e vistosi i gioielli summer 2024 sono d'oro grandi, in stile eclettico, collane con ciondoli, ciondoli da borsa e persino gioielli per la coscia.

Beauty estate

Colpi di luce rétro con il ritorno del biondo anni '90, colpi di luce intensi sui capelli scuri, variegati, retrò anni 2000

(Eterno) Ritorno a bob e trecce con bob scalato anni '90, bob con il rasoio, trecce da sirena e look con treccine











Summer nail art: passione frutta e anni ‘90 e 2000

Sulle unghie si mettono decori di frutta in particolare uva, mirtillo e fragola, lo smalto è molto scuro, la french manicure anni '90 è un ritorno



Estetica angelica

Con il make up illuminante effetto glow, trucco occhi da bambola e sfumature smokey eye argento. Ma va anche un make-up anni ‘90 e 2000, con rossetto ciliegia e trucco sensuale

