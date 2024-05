Pesi, danza e hyrox, il nuovo allenamento modella il benessere

ANSA - di Alessandra Magliaro.

L'allenamento della forza sta modellando la longevità e il benessere. C'è una nuova primavera dello Strength Training tornato più protagonista che mai, mettendo in evidenza i benefici di una pratica che non migliora soltanto le performance atletiche, ma favorisce la mobilità, la reattività e contribuisce a mantenere uno stile di vita attivo e dinamico, anche in età molto avanzata. C'è poi un crescente indotto economico di macchinari, alimentazione funzionale, integratori per quella che è una tendenza mondiale: il movimento legato a positività e benessere ad ogni età, dal bodybuilding all'hyrox, dalla Acqua Zumba all'Ecstatic Dance.