Europa League: Mourinho, 'Dybala ci sarà'

(ANSA) - BUDAPEST, 30 MAG - "Dybala ci sarà". Così José Mourinho, intervistato da Sky Sport a margine della conferenza stampa, ha risposto a una domanda sulla presenza o meno dell'argentino domani in campo contro il Siviglia. Il tecnico della Roma non ha però specificato in che momento, se dall'inizio o meno, il n.21 sarà in campo.

Una battuta anche sul suo futuro: "Sì, ho già parlato con i miei due capitani. Quando ciò sarà reso pubblico non lo so, domenica finisce il campionato e io vado in vacanza". Sul Siviglia: "è un avversario di grande livello e grande esperienza, ma se vogliamo provare a vincere questa partita dobbiamo stare anche noi ad alto livello" (ANSA).