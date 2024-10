Il Cile lancia il primo vaccino sterilizzante per cani

Il Cile ha lanciato un vaccino descritto come il primo del suo genere nel mondo capace di sterilizzare i cani per un anno. L'iniezione impedisce la riproduzione, offrendo un'alternativa alla castrazione chirurgica irreversibile, ha spiegato uno dei suoi creatori, Leonardo Saenz, docente della facoltà di Scienze veterinarie dell'Università del Cile.

Il vaccino, chiamato Egalitte, ha cominciato ad essere distribuito questo mese nel Paese sudamericano. La sua funzione è quella di stimolare gli anticorpi e bloccare la produzione di ormoni sessuali per un anno nei cani maschi e femmine.

Il farmaco è stato brevettato in 40 Paesi, tra cui Stati Uniti, Argentina e Brasile, oltre che nell'Unione europea.

Oltre alla sua capacità immunocastrante, il vaccino presenta ulteriori benefici, come la riduzione di comportamenti indesiderati quali l'aggressività e la marcatura del territorio, nonché la diminuzione del rischio di malattie legate al sistema riproduttivo, come infezioni e alcuni tipi di cancro. Inoltre, essendo una procedura non invasiva, elimina i rischi associati all'anestesia e alla chirurgia, consentendo agli animali domestici un recupero più rapido.



