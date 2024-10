Champions: Perin non basta, Juve ko 1-0 con lo Stoccarda

Prima sconfitta in Champions League per la Juventus, battuta in casa 1-0 dallo Stoccarda nel matchday3. Dopo le vittorie contro Psv e Lipsia, la squadra di Motta cade nonostante lo straordinario Perin. Palo di Demirovic alla mezz'ora con la deviazione di Perin, bravo anche su Undav.

Gol annullato a Undav in avvio di ripresa. Perin su ripete sul solito Undav, poi para anche il rigore di Millot causato da Danilo (espulso dopo l'intervento del Var). L'ex atalantino Touré la decide al 92'.



