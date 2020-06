Lavoro: corso formazione per manutentore industriale 4.0

Si intitola "Il manutentore dell'industria 4.0" il percorso formativo avviato alla Cogne Industrial School, la nuova scuola di fabbrica della Cogne Acciai Speciali, che offre l'opportunità di diventare un manutentore specializzato conseguendo una qualifica professionale valida in tutta Europa. L'iniziativa - promossa dall'Assessorato regionale alle Politiche del lavoro nell'ambito del Fondo Sociale Europeo - è già stata presentata alle famiglie e agli alunni degli ultimi anni degli istituti professionali di Aosta, Chatillon e Verres. Le preiscrizioni rimarranno aperte fino all'8 luglio. Le selezioni, programmate a partire dal 15 luglio, prevedranno un test psico-attitudinale, una verifica delle conoscenze tecniche di base (inerente argomenti quali elettrica, elettrotecnica, meccanica, pneumatica e disegno tecnico) e un colloquio conoscitivo.

Oltre ai neodiplomati, possono iscriversi al percorso anche giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, inoccupati o disoccupati, in possesso di un diploma o di una qualifica di III livello Eqf coerente con i profili professionali previsti (meccanico, elettrico o elettronico) e a chi - pur in assenza di un titolo di studio - abbia maturato un'esperienza lavorativa nel settore, di almeno 5 anni. Per chi seguirà il percorso di specializzazione in manutenzione industriale direttamente nella Cogne Acciai Speciali è previsto un compenso fino a 750 euro al mese.

Le attività inizieranno nel mese di settembre 2020 per concludersi ad aprile 2022, per un totale di 2.000 ore, distribuite tra aula, laboratorio e stage in azienda. "Un percorso pratico e concreto - si legge in una nota della Cogne Acciai Speciali - che porterà al conseguimento di una qualifica di IV livello Eqf in Tecnico delle manutenzioni elettriche o meccaniche, in grado di aprire le porte di un mercato alla costante ricerca di figure professionali specializzate, preparate per rispondere alle sfide dell'industria moderna e con sicure opportunità occupazionali. Solo in Cogne Acciai Speciali negli ultimi due anni e mezzo sono stati assunti 25 manutentori per le aree meccanica, elettrica ed elettronica".