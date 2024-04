Farmaci a domicilio con un'app, l'iniziativa di Aps ad Aosta

L'Azienda pubblici servizi di Aosta ha lanciato un'app, 'Aps', per prenotare e ritirare prodotti nelle farmacie comunali del capoluogo regionale e richiedere la consegna a domicilio nel raggio di 3 chilometri.

L'app, disponibile gratuitamente su Google Play e Apple Store, secondo l'Aps rappresenta "un passo importante nella nostra missione di creare un legame ancora più forte con la comunità".

"Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un accesso semplice e immediato a una vasta gamma di servizi e prodotti attraverso un'interfaccia intuitiva e sicura, sviluppata in collaborazione con 4K srl, una società leader nel mercato della consegna di farmaci e soluzioni digitali per le farmacie", afferma Michela Spoto, referente del progetto.



