Forti precipitazioni, il Primo maggio allerta gialla nel Sud-est della regione

Il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta 'gialla' idrogeologica e valanghiva valido per la giornata di mercoledì primo maggio nelle valli del Gran Paradiso e in quelle del Monte Rosa.

In queste aree nel Sud-est del territorio regionale sono attese "precipitazioni forti". Potranno essere innescate "frane superficiali, cadute massi, fenomeni di esondazione nei rivi secondari e colate detritiche" e "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza".

Saranno comunque possibili "rovesci intensi o isolati temporali possibili in tutte le zone". La quota neve si attesterà tra i 2.000 e i 2.200 metri di quota.



