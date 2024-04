Pioggia sul Primo maggio, al coperto la festa dei sindacati a Verrès

A causa delle previsioni meteo che annunciano pioggia nella giornata di mercoledì Primo maggio, subisce alcune modifiche il programma della Festa dei lavoratori organizzata a Verrès da Cgil, Cisl, Uil Valle d'Aosta e Savt con lo slogan "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale".

Alle 10,30 è prevista la deposizione dei fiori da parte dei soli segretari generali delle quattro organizzazioni al Monumento ai caduti (davanti al municipio di Verrès).

Il ritrovo è previsto presso l'Espace Loisirs Marino Massa, in via Duca d'Aosta, 89, dove alle 11 si terranno i discorsi ufficiali. Per i sindacati interverrà la segretaria generale Cgil Valle d'Aosta, Vilma Gaillard.



