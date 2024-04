Lega, ad Aosta un mozione per abolire la ztl dell'Arco d'Augusto

Abolire la Ztl all'Arco di Augusto di Aosta, ottenere un ulteriore sconto in tariffa per i cittadini che differenziano di più e meglio e intervenire sul decoro urbano nella zona della nuova università: sono le richieste del gruppo Lega in Consiglio comunale ad Aosta contenute in tre mozioni all'ordine del giorno della riunione del 2 e 3 maggio prossimi.

''Il regolamento edilizio dice proprio che bisogna intervenire sulle facciate arrecano degrado e che danno sulle vie pubbliche - ha spiegato in una conferenza stampa il capogruppo, Sergio Togni - perciò noi nella nostra mozione chiediamo al Comune e di conseguenza alla Regione di intervenire sui fabbricati rimasti in stato di degrado all'interno della nuova università''. Il capogruppo evidenzia come sia ''importante e fondamentale e come l'amministrazione pubblica debba dare il buon esempio''.

Per il gruppo Lega è altrettanto importante che l'amministrazione comunale intervenga sulla viabilità ''eliminando completamente, senza se e senza ma, la zona a traffico limitato nell'area dell'Arco d'Augusto, che sta creando solo disagi ai commercianti, ai cittadini e crea lunghe code nei momenti di punta. Per questo, abbiamo presentato un'ulteriore mozione'' ha spiegato Sylvie Spirli. La consigliera ha poi evidenziato come la terza mozione che sarà discussa riguarda la tassa sui rifiuti: ''Crediamo che debba essere incentivata ancora di più la raccolta differenziata e per farlo abbiamo pensato a una sorta di premialità, come avviene anche in altre città italiane. Ovvero, fare un ulteriore sconto in tariffa per quei cittadini che porteranno i rifiuti all'isola ecologica. Una sorta di tessera a punti arrivati al punteggio massimo si calcola uno sconto''.

Durante il prossimo consiglio comunale dovrà essere anche approvato il bilancio consuntivo 2023. ''In aula - spiegano i consiglieri - evidenzieremo i risultati non raggiunti da questa maggioranza, che al posto di utilizzare un avanzo di 12 milioni per la realizzazione del nuovo palazzetto del ghiaccio ha preferito indebitarsi per i prossimi 20 anni con un leasing di 15 milioni di euro''.



