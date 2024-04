Casinò di Saint-Vincent, utile di 15 milioni nel 2023

L'assemblea dei soci di Casinò de la Vallée spa ha approvato il bilancio di esercizio 2023, che al 31 dicembre scorso presenta un risultato positivo pari a 15.219.127 di euro, in aumento rispetto a quello fatto registrare nel 2022 (8.374.831 euro).

"La gestione della società è stata ancora nel 2023 aderente agli obiettivi e alle regole del concordato in continuità approvato dai creditori chirografari e omologato senza opposizioni con decreto del tribunale di Aosta - Ufficio fallimentare del 26 maggio 2021", fa sapere la società in una nota. "I risultati raggiunti confermano l'adeguatezza del complesso aziendale rispetto alla domanda del mercato, con un miglioramento della capacità produttiva in tutte le aree di attività e con una conseguente fondata aspettativa continuità aziendale".

Il risultato ottenuto è dovuto a un incremento del valore della produzione, passato da 65.463.656 euro nel 2022 a 73.098.906 euro nel 2023, e da un contenuto incremento dei costi della produzione, passati da 56.036.082 euro a 56.762.173 euro.

"Va segnalato anche un contributo positivo della gestione finanziaria pari a 137.453 euro, contro una perdita di 169.589 euro dell'anno precedente. Il positivo risultato è dovuto all'efficacia della gestione finanziaria che porta benefici per circa 532.000 euro," compensando le attualizzazioni del debito chirografario. L'utile ante imposte è stato di euro 16.474.186, in netto miglioramento sul 2022, quando si fermò a euro 9.257.985".

Il contributo al miglioramento del valore della produzione è soprattutto dato dall'attività caratteristica, che registra un aumento percentuale nel 2023 del 12,23%. In particolare, i ricavi delle attività di gioco, 62.485.097 euro, crescono del 11,26%, quelli da prestazioni alberghiere, pari a 4.567.438 euro, aumentano del 38,36%; gli altri ricavi, pari a 5.126.933 euro, del 5,64%. Il patrimonio netto a fine esercizio ammonta a 66.224.202 euro (51.005.075 nell'esercizio precedente).

L'incremento è dovuto all'utile realizzato nell'esercizio (15.219.127 euro).

“Il Roe – rapporto fra reddito netto e patrimonio netto – descrive un rendimento positivo dell’investimento dei soci e si attesta su livelli in aumento rispetto al precedente esercizio, passando dal 16,42% al 22,98%”, fa sapere la Casinò de la Vallée spa. Nel 2023 la disponibilità finanziaria netta è di 40.319.968 euro, “in netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente (incremento complessivo di 14.939.194 euro)”. In particolare le disponibilità liquide ammontano a 9.467.357 euro e le attività finanziarie correnti a 23.504.626 euro.

II personale con contratto a tempo indeterminato in forza alla società al 31 dicembre scorso è "pari a 361 risorse, di cui 306 impiegate nell'ambito dell'unità produttiva Casa da gioco e 55 nell'unità produttiva Servizi alberghieri. Nel corso dell’anno 2023 non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato e si sono chiusi 29 contratti a tempo indeterminato. Per far fronte ai periodi di intensificazione delle attività del settore alberghiero, normalmente sui fine settimana, durante eventi specifici e nell’arco delle stagioni estive e invernali, è stato assunto personale con contratti a tempo determinato e stagionale (63 unità medie), extra (una unità media) e in somministrazione (13 unità medie)”. Nel corso dell'anno inoltre "è proseguito il progetto del rinnovo di tutta l’infrastruttura informatica obsoleta in collaborazione con il fornitore Aditinet spa per una spesa complessiva di 4.104.488 euro".



