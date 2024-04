Casinò, "concordato eseguito, occorre pensare allo sviluppo"

"La piena esecuzione del concordato lascia aperto il tema del consolidamento e dello sviluppo nel tempo degli asset aziendali che costituiscono un complesso produttivo - sia detto ancora una volta - che è punto di riferimento di sicuro valore strategico per lo sviluppo economico, sociale e turistico del territorio". Così la Casinò de la Vallée spa nella nota in cui annuncia l'approvazione del bilancio 2023.

"Si ricorda che a partire dal 1 gennaio 2024 è venuto meno, coerentemente con le previsioni di accordo, il beneficio sul costo del lavoro derivante dalle riduzioni degli stipendi e dagli incrementi di produttività regolati dal verbale di accordo 11 febbraio 2019 approvato con referendum dai lavoratori".

L'impatto sull'esercizio 2024 "dell'aumento del costo del lavoro è stimato in oltre un milione di euro. Si è dato seguito nel 2023, al pagamento della seconda e terza rata dei debiti chirografari con largo anticipo rispetto alle previsioni del piano concordatario e l'andamento finanziario consentirà di pagare, entro dicembre 2024, sia l'ultima rata di tali debiti, sia la rata aggiuntiva connessa al positivo andamento della liquidità aziendale, fino al soddisfacimento integrale del debito chirografario".

Durante la riunione di oggi, l'assemblea dei soci ha confermato per un biennio Rodolfo Marcello Buat come amministratore unico. Il collegio sindacale sarà composto per il prossimo triennio da Marco Girardi, con funzioni di presidente, Antonella Lucchese e Jean Paul Zanini. Inoltre, l'incarico di revisione legale è stato confermato alla società Kpmg.



