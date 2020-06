Fase 3: al via domande Finaosta per mutui sostegno imprese

Dalle 9 del 15 giugno prossimo i liberi professionisti, in forma individuale o associata, i lavoratori autonomi, le micro, piccole e medie imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale che versano in condizioni di carenza di liquidità e con un volume d'affari non superiore a 500.000 euro possono presentare la richiesta di prenotazione della domanda di mutuo.

Lo comunica la Finaosta che - ai sensi della legge regionale 5/2020 - concederà mutui a tasso agevolato a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il format per la prenotazione sarà scaricabile dal sito www.finaosta.com dove è disponibile anche l'avviso. Il mutuo - da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro e comunque nel limite del 20% del volume d'affari - ha una durata fino a 10 anni con la possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 18 mesi. Il tasso annuo di interesse del mutuo è fisso per tutto il periodo di preammortamento e di ammortamento ed è pari all'1%.