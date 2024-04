Trasporto pubblico per Malpensa, servizio a chiamata in estate

La giunta regionale ha approvato l'attivazione di un servizio di trasporto pubblico a chiamata sperimentale per il collegamento con l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, nei mesi di luglio, agosto e settembre prossimi.

Il servizio, che si avvarrà della compagnia Arriva Italia, riguarderà tre corse di andata e ritorno il venerdì, il sabato e la domenica e una coppia di corse il lunedì. E' prevista la prenotazione obbligatoria e la tariffa sarà di 25 euro.

Restando nell'ambito dei trasporti, la giunta ha inoltre autorizzato il Comune di Chamois alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, per il 2024, per la linea funiviaria Buisson-Chamois. La spesa prevista è di 120 mila euro.



