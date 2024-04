Frana a Donnas, in corso i lavori di messa in sicurezza

Sono in corso a Donnas le operazioni di messa in sicurezza della parete da cui, nella notte tra sabato e domenica scorsi, è caduta una frana sull'antica strada romana delle Gallie. La statale 26 è stata coinvolta dal distacco e la circolazione è stata interrotta all'altezza dell'arco romano: nel tardo pomeriggio è attesa una possibile decisione sui tempi e le modalità della riapertura.

Il crollo, di circa 100 metri cubi di materiale, è avvenuto nell'area tra il sottopasso con la statale e la rampa pedonale di accesso alla strada romana. Una zona che già il 5 aprile scorso il sindaco, Amedeo Follioley, aveva provveduto a chiudere con un'ordinanza per via della presenza di massi pericolanti. I lavori di disgaggio erano previsti questa settimana ma il maltempo dei giorni scorsi ha probabilmente aumentato l'instabilità della parete.

La viabilità alternativa è lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, tra i caselli di Pont-Saint-Martin e Verrès.





