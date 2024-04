Frana a Donnas, dopo un primo disgaggio riapre la statale 26

E' prevista alle 19 di oggi la riapertura della strada statale 26 nel comune di Donnas. Dopo la frana caduta nella notte tra sabato e domenica scorsi, oggi "si è conclusa, con esito positivo, la prima fase dei lavori di disgaggio". Lo fa sapere il dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della presidenza della Regione.

"E' ora in corso l'allestimento di alcune barriere provvisionali a protezione della carreggiata per permettere la prosecuzione dei lavori nei prossimi giorni senza limitare la circolazione sull'arteria stradale". I lavori sono stati commissionati dall'amministrazione comunale con il supporto tecnico della Struttura Attività geologiche della Regione.

La frana era caduta sull'antica strada romana delle Gallie, coinvolgendo anche la statale. Il crollo, di circa 100 metri cubi di materiale, è avvenuto nell'area tra il sottopasso con la statale e la rampa pedonale di accesso alla strada romana. Una zona che già il 5 aprile scorso il sindaco, Amedeo Follioley, aveva chiuso con un'ordinanza per via della presenza di massi pericolanti. I lavori di disgaggio erano previsti questa settimana ma il maltempo dei giorni scorsi ha probabilmente aumentato l'instabilità della parete.



