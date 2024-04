Trenta mucche morte a Fontainemore, chiesta l'archiviazione

La procura di Aosta ha chiesto al gip l'archiviazione del fascicolo aperto nel febbraio scorso dopo la morte di 30 mucche che erano state sottoposte a un trattamento antiparassitario. Ad essere indagato per maltrattamento di animali era stato un allevatore di Fontainemore.

Agli animali era stato somministrato un farmaco comprato dallo stesso allevatore in Romania, paese di cui è originario.

Poco dopo il trattamento, probabilmente fatto - secondo gli inquirenti - con un dosaggio sbagliato, le bovine erano morte.

Erano decedute anche alcune mucche della stalla accanto dopo essere state sottoposte allo stesso trattamento, avvenuto per nebulizzazione.

Secondo gli inquirenti manca il dolo. L'antiparassitario utilizzato non è riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco, ma non è vietato dall'ente competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Romania, ed è di libera vendita anche su internet. Sul posto erano intervenuti i veterinari dell'azienda Usl e la stalla era stata posta sotto sequestro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA