Cani da pastore morti in Valle Aosta, ipotesi colpi armi da fuoco

Sono in corso accertamenti sulla morte di due cani da pastore maremmano trovati senza vita a Morgex (Aosta) nei giorni scorsi. Una prima ipotesi era che gli animali potessero essere stati avvelenati. Dai segni trovati sui loro corpi è nato il sospetto di un'uccisione con colpi di arma da fuoco. Ulteriori analisi serviranno a far luce sull'accaduto.

Del caso si occupa il Corpo forestale avvalendosi anche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Da qualche tempo in paese, nella zona di frazione Villair, era stata segnalata la presenza di tre cani da pastore maremmano che, liberi di allontanarsi da una stalla, creavano problemi ai passanti: a inizio dicembre una persona che passeggiava in zona era stata aggredita, riuscendo poi a salvarsi.