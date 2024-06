Commissione esperti, "cresce la qualità dei cori valdostani"

La Commissione d'ascolto della 72/a Assemblea regionale dei cori e dei gruppi folkloristici valdostani "si compiace con l'intera comunità di cori e gruppi folkloristici per il numero e la qualità in costante crescita".

E' quanto segnala in una nota l'assessorato regionale delle attività culturali, aggiungendo: "La Commissione, composta da esperti nazionali, "evidenzia l'unicità dell'Assemblea che trova anche riscontro in una consolidata presenza di pubblico" e "osserva la presenza di giovani direttori e un ampio ventaglio generazionale di coristi, a partire dai giovanissimi componenti dei cori di voci bianche e scolastici che rappresentano il sicuro futuro della musica corale regionale". Rileva infine che "la ricchezza e la differenza di repertori, e l'entusiasmo nell'affrontarli, sono specchio della vitalità culturale e sociale di questa piccola regione".



