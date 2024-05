Sobrietà della politica, prosegue iter disegno di legge

La prima Commissione "Istituzioni e autonomia" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (astensione di Rassemblement valdotain) su un testo di legge risultante dal coordinamento di due proposte: la prima, depositata dal gruppo Pcp, sulla sobrietà della politica in Valle d'Aosta, e la seconda, presentata dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, in materia di assicurazioni e rimborsi delle spese legali, peritali e processuali a favore dei consiglieri e della giunta regionale. Entrambe le proposte modificano la norma regionale 33/1995 (norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei Consiglieri regionali).

Il testo di legge si compone di sette articoli. "Da una parte - si legge in una nota - è stabilita l'equiparazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio regionale a quella dei componenti della Giunta regionale (e non più a quella del Presidente della Regione come avviene attualmente); dall'altra, vi è l'esigenza di riscrivere una serie di articoli per migliorare e rendere più adeguata ai tempi la loro formulazione oltre che di disciplinare le modalità operative e procedurali in materia di coperture assicurative e di rimborso delle spese legali, peritali e processuali tenendo conto della loro complessità e dei numerosi soggetti che si avvicendano nella loro applicazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA