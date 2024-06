Sale a 22 il numero delle startup insediate a Les Pepinières

Da lunedì prossimo "Les Pepinieres" di Aosta incuberà 22 startup, il maggior numero da quando la Fondazione Giacomo Brodolini ha preso in gestione le strutture.

E' stato annunciato durante la terza edizione del Demoday, la fiera dedicata all'innovazione in Valle d'Aosta.

"Credo che dobbiamo individuare e sperimentare - sottolinea Marco Riva, head of unit entrepreneurship and startups di Fondazione Giacomo Brodolini - un modello italiano di accompagnamento alla crescita e sviluppo delle startup. Il modello che deriva dagli Stati Uniti della ricerca della exit non è totalmente applicabile nel nostro contesto. Dalla Silicon Valley dobbiamo importare il mindset imprenditoriale: ad esempio, il concetto di fallimento non deve essere uno stigma che va a macchiare la reputazione per sempre. Innovare significa rischiare. E quindi potenzialmente anche fallire".

"Nel nostro piccolo - ha aggiunto - stiamo cercando di sperimentare un nostro modello dove la scalabilitá deve accompagnarsi all'impatto. La maggior parte dei nostri startupper italiani non vede la propria azienda come un mezzo per guadagnare attraverso una exit; per un founder di startup italiano l'azienda è come una parte della propria famiglia. I nostri percorsi allora non devo essere finalizzati alla ricerca di investitori: le startup hanno più bisogno di clienti e di sviluppare la capacità di entrare sul mercato". nel corso dell'evento sono stati anche annunciati l'entrata degli incubatori valdostani nel network di 'Sistema Invitalia Start-up' e il rinnovo della gestione degli incubatori stessi da parte di Fondazione Giacomo Brodolini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA