Vendita cinema Des Guides, Comune "ora nuova struttura"

"L'intendimento è che il ricavato della vendita del Cinéma des Guides vada a concorrere alla realizzazione di una struttura polifunzionale moderna e all'avanguardia a Breuil-Cervinia, iniziativa da tempo in elaborazione, per la quale si è già pensato alla localizzazione, e al suo contenuto progettuale". Lo scrive in una nota l'amministrazione comunale di Valtournenche spiegando le ragioni dell'operazione che porterà nelle casse del comune 450.000 euro.

"Oggi la sala non solo non è utilizzabile senza una rilevante spesa di ristrutturazione e restauro nel rispetto dell'aggiornata normativa sulla gestione di spazi comuni - prosegue la nota - ma restare nella proprietà dell'immobile comporterebbe la necessità di affrontare spese esorbitanti per la sistemazione della sola struttura condominiale. La decisione di accettare la proposta di vendita è dunque frutto di approfondita analisi di diverse soluzioni e ha preso in considerazione le opportunità migliori per l'intera Comunità".

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di organizzare, quanto prima, un momento dedicato alla popolazione per meglio ragguagliare sulla decisione assunta, attesa la particolare sensibilità dimostrata dai media al tema.



