Svuotamento della diga del Gabiet, mostre e eventi in estate

Una mostra, due serate divulgative e visite gratuite: sono le iniziative promosse da Cva e previste nella valle del Lys per valorizzare lo svaso della Diga del Gabiet. Il programma è stato presentato al Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean, in un evento organizzato in collaborazione con la delegazione Fai Valle d'Aosta e con l'Assessorato regionale beni e attività culturali.

"Lo svuotamento delle invaso, necessario per consentire la sostituzione delle valvole a farfalla poste alla base della diga, consentirà non solo vedere la diga da una prospettiva assolutamente inconsueta - ha spiegato Giuseppe Argirò, amministratore delegato di Cva - ma anche di ritrovare il lago così come si presentava all'inizio del secolo, con le sue dimensioni originarie. Questo paesaggio eccezionale, merita di essere valorizzato ed è con questo spirito che abbiamo deciso di sviluppare il nostro programma." All'interno della centrale idroelettrica di Gressoney-La-Trinité è stata allestita la mostra "extraEAUrdinaire" nella quale si potranno scoprire storie di acqua, ghiacciai, cambiamento climatico, energia e, naturalmente, della diga e dell'idroelettrico nella Valle del Lys. "Il racconto di questo cantiere straordinario - si legge in una nota - sarà presente anche presso la diga, dove verranno allestiti dei pannelli sul lato nord in cui, oltre a proporre al visitatore la ricostruzione della visuale con il lago colmo, verranno forniti gli elementi per capire la portata dei lavori e alcune curiosità sulla diga e sul cantiere". La ratio dei lavori e la storia della Diga del Gabiet saranno illustrate attraverso immagini d'epoca e interviste in occasione di due serate a Gressoney-Saint-Jean, il 23 luglio ore 21 (a Wohnplatz), e a Gressoney-La- Trinité, il 7 agosto ore 18 (in piazza Tache).

Nelle stesse date verranno organizzate delle visite congiunte alla centrale di Gressoney-La- Trinité ed al Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean. Il 14 e 15 settembre, nell'ambito della Rassegna Plaisir de Culture en Vallée d'Aoste, sarà possibile visitare la Diga del Gabiet il cui lago dovrebbe aver di nuovo raggiunto la portata normale.



