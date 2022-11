Regione: manca accordo nell'Uv, slitta rimpasto Giunta

Slitta al fine settimana l'incontro tra le commissioni politiche dell'Union valdotaine e dei suoi alleati (Federalisti-progressisti, Partito Democratico, Alliance valdotaine, VdaUnie, Stella alpina ed Evolvendo) per definire la ricomposizione della Giunta regionale guidata da Erik Lavevaz. La causa è il mancato accordo all'interno del Leone rampante dove i rapporti si sono inaspriti dopo la rinuncia di Renzo Testolin a ricoprire il ruolo di presidente della Regione.

Lo stesso Testolin ha ritirato anche la disponibilità ad entrare nell'Esecutivo.

Sul tavolo ci sono l'assegnazione dell'assessorato all'ambiente e trasporti (ormai da un anno e mezzo senza un titolare), dimissioni e sostituzione di assessori, ridistribuzione delle deleghe, il tutto finalizzato al rilancio dell'azione amministrativa. La riunione del Comité Fédéral di lunedì sera non ha avuto un esito positivo e i dirigenti dell'Union valdotaine si incontreranno nuovamente nelle prossime ore per cercare un'intesa che possa garantire gli equilibri interni.