Renzo Testolin rinuncia ad ingresso in Giunta

Dopo aver fatto un "passo indietro" per la Presidenza della Regione, Renzo Testolin ha deciso di non accettare l'invito del suo movimento ad entrare nella Giunta regionale. Lo ha confermato all'ANSA lo stesso consigliere regionale, il più votato nel 2020 nella lista dell'Union valdotaine e "riabilitato" per gli incarichi di Governo dopo l'archiviazione dell'inchiesta Egomnia sul voto di scambio mafioso in Valle d'Aosta, nella quale era stato coinvolto.

Testolin negli ultimi giorni ha avuto numerosi incontri con il presidente della Regione, Erik Lavevaz, e ha partecipato alle riunioni del Comité fédéral, annunciando l'intenzione di non entrare nell'esecutivo. Ora si aprono diversi scenari per la ricomposizione della Giunta: dalla nomina di un altro consigliere unionista come assessore alla semplice assegnazione dell'assessorato all'ambiente e trasporti, senza titolare da un anno e mezzo.