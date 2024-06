"Giorgia Meloni è la leader del partito conservatore, non mi pare si possa definire di estrema destra. Poi naturalmente sono tutti in campagna elettorale e ognuno usa le parole che vuole. Ma sarebbe come dire che lui è di estrema sinistra". Lo ha detto Antonio Tajani a margine della conferenza di pace di Lucerna a proposito delle parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz.



