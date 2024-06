Netanyahu, dolore per i soldati morti, ma andiamo avanti

"Non lasciate che nessuno vi distragga da un fatto semplice e chiaro: nonostante il costo elevato e sconcertante, dobbiamo attenerci agli obiettivi della guerra: la distruzione delle capacità militari e governative di Hamas, il ritorno di tutti i nostri rapiti, assicurandoci che che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele". Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu esprimendo in video il dolore per gli 8 soldati morti oggi a Rafah. "Oggi abbiamo pagato un altro prezzo straziante nella nostra giusta guerra per la difesa della Patria. Con profondo dolore, in profondo lutto, piango la caduta dei nostri eroici guerrieri".



