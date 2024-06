"Il summit di oggi è un passo nella giusta direzione, finalmente parliamo di pace e non di guerra. Il conflitto in Ucraina è devastante, così come nel Medio Oriente, nel Sahel, in Sudan e nel Corno d'Africa.

L'aggressione della Russia in Ucraina è illegale ma anche l'appropriazione unilaterale degli asset sovrani russi". Lo ha detto il presidente del Kenya William Ruto rivolgendosi alla plenaria del vertice sulla pace.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA