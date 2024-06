Bocelli canta per il G7, Meloni in prima fila tra Biden e Sunak

Si sono chiuse con un concerto di Andrea Bocelli, che ha intonato tra l'altro la celebre 'Nessun dorma' di Giacomo Puccini, le sessioni di lavoro del G7 di Borgo Egnazia.

Il tenore, accompagnato dalla violinista italo-ucraina Anastasiya Petryshak, è stato accolto ieri sera dagli applausi dei leader del G7 e dei Paesi outreach presenti per il vertice, ed è stato ringraziato al termine dell'esibizione dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier ha seguito con trasporto il concerto, come mostrano alcune immagini diffuse dalla presidenza italiana, seduta tra il presidente Usa Joe Biden (che per qualche secondo ha chiuso gli occhi mentre il tenore intonava 'vincerò') e il primo ministro britannico Rishi Sunak.

In prima fila, tra gli altri, anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen con il marito Heiko, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. A seguire la presidenza ha offerto ai leader una cena informale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA