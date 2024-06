Premio per il volontariato, candidature entro 20 settembre

Giunto alla quindicesima edizione, torna il Premio regionale per il volontariato, promosso dal Consiglio Valle e finalizzato a "riconoscere il valore del volontariato nella società" e "diffondere la cultura della solidarietà, sostenendo progetti che contribuiscono a migliorare la vita delle persone e promuovono i diritti nel campo sociale, assistenziale, sanitario ed educativo".

Per il progetto vincitore è previsto un contributo di 5.000 euro e nell'edizione di quest'anno il Csv VdA, in occasione dei suoi 25 anni di attività, ha deciso di sostenere economicamente il Premio facendo salire a sei i riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno per progetti particolarmente meritevoli.

"Questo Premio rappresenta un'iniziativa - dice il presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin - che si rinnova con successo nel corso degli anni. È importante sostenere l'attività di chi, spesso nel silenzio, si impegna per il bene comune con progetti di grande valore umano e sociale: contributi tangibili a supporto del territorio che devono essere valorizzati come meritano".

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per le 13 di venerdì 20 settembre. Possono essere candidate associazioni con finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e del terzo settore, nonché gruppi di volontari appartenenti a un'associazione di volontariato (tutti questi soggetti devono operare con volontari nel territorio valdostano).



