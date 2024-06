Bimba morta ad Aosta, almeno due medici indagati

Sono almeno due i professionisti sanitari indagati dalla procura di Aosta nell'ambito dell'indagine sul decesso di una bambina di due anni avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 giugno scorsi all'ospedale Beauregard del capoluogo regionale. Si tratta di due pediatri che - in base ai primi accertamenti - avrebbero avuto un ruolo nella gestione del caso. E' possibile che anche altri medici risultino indagati. Con l'avviso di garanzia, in questa fase potranno partecipare con dei propri consulenti all'autopsia ordinata dalla procura, e prevista lunedì prossimo, per far luce sulle cause della morte. L'ipotesi di reato è omicidio colposo.

La bimba era stata portata in ospedale nella notte tra domenica e lunedì scorsi per un'indisposizione. Dopo i controlli nel reparto di Pediatria, era stata dimessa e rimandata a casa in quanto in 'buone condizioni'. Lunedì pomeriggio i familiari l'hanno riaccompagnata in ospedale in quanto l'indisposizione non si era completamente risolta. E' stata quindi sottoposta a nuovi controlli e a ulteriori cure. Per sicurezza è stata tenuta sotto osservazione nella struttura sanitaria. La situazione è precipitata nella tarda serata quando le sue condizioni sono peggiorate. Alle 3 è avvenuto il decesso per cause al momento ignote.



