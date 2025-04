Da domani, 3 aprile, sarà possible escludere i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per il calcolo dell'Isee, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Lo si apprende dall'Inps che nelle prossime ore pubblicherà il messaggio con i dettagli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA