Meloni a S.Pietro per messa Parolin a 20 anni morte Wojtyla

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è nella Basilica di San Pietro, in Vaticano, dove questo pomeriggio assiste alla messa celebrata dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin "nel 20/o anniversario del ritorno alla Casa del Padre di San Giovanni Paolo II Papa".

Al suo ingresso nella Basilica vaticana, la premier Meloni, in abito bianco, accompagnata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, si è fermata a salutare il cardinale Camillo Ruini, ex cardinale vicario di Roma ed ex presidente della Cei, e il cardinale Angelo Comastri, ex vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, seduti anch'essi nella prima fila davanti all'Altare centrale della Confessione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA