Concorso 'Sottosopra', vince la foto di Fabrizio Stefani

'Lo squarcio' di Fabrizio Stefani è l'immagine vincitrice del 18/o del concorso fotografico di Fondation Grand Paradis, quest'anno intitolato 'Sottosopra' e dedicato al tema della ricerca di punti di vista alternativi sulla natura.

"Lo squarcio, nella sua essenza, rivela la bellezza nascosta di un mondo sospeso tra il visibile e l'invisibile. Nello scatto 'Lo Squarcio', i merli acquaioli diventano i protagonisti di un gioco di luce e di acqua, visti attraverso la trasparenza di una cascata. Questa immagine cattura l'essenza della vita selvatica, ribaltando il punto di vista e connettendo i pulli non con l'elemento aria ma con l'elemento primordiale acqua. La composizione impeccabile e la capacità di catturare l'emozione del momento conferiscono a questa fotografia un potere narrativo straordinario". Questa la motivazione per l'attribuzione del primo premio presentata dalla giuria, composta dal fotografo naturalista e guida della natura Enzo Massa Micon, dal fotografo professionista Paolo Rey, dal fotografo naturalista Giorgio Marcoaldi, dal presidente di Fondation Grand Paradis Corrado Jordan e dal direttore di Fondation Grand Paradis Luisa Vuillermoz.

Al secondo posto si posiziona Massimo Arcaro, con la fotografia intitolata 'Zorro', terzo classificato Ubaldo Franco Mantegazza con il suo scatto 'The mythological guardian of the Park'. La premiazione dei vincitori si terrà a Cogne la sera del 27 luglio in occasione della cerimonia di premiazione del 27/o Gran Paradiso Film Festival. Nell'ambito dell'evento saranno consegnati i premi, proiettate le immagini selezionate e presentati i fotografi vincitori.

Gli scatti premiati troveranno spazio all'interno del materiale di comunicazione del 27/o Gran Paradiso Film Festival - che si terrà a Cogne e nelle valli del Gran Paradiso nei mesi di luglio e agosto - e saranno proiettati durante il periodo estivo su schermi ledwall a Cogne e a Valsavarenche.



