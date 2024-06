'Natura senza barriere' al Parco del Mont Avic

Per la nona edizione di 'Natura senza barriere', manifestazione nazionale organizzata da Federtrek Escursionismo e Ambiente, dedicata all'escursionismo condiviso e all'inclusione sociale, il Parco Naturale Mont Avic ha organizzato una giornata alla scoperta del Parco dal titolo 'Natura senza barriere' che si svolgerà domenica 23 giugno.

L'evento si svolgerà in collaborazione con l'Unione valdostana guide di alta montagna e la Cooperativa sociale C'era l'Acca.

I partecipanti si ritroveranno alle ore 10 alla partenza della telecabina in località Chardonney nel Comune di Champorcher.

Il programma prevede una passeggiata ad anello alla scoperta di flora, fauna e ambienti del Parco Naturale Mont Avic, lungo un itinerario di circa 3 chilometri che si snoda in parte nel bosco per poi costeggiare il torrente Ayasse. Il percorso si caratterizza per una serie di isole tematiche, ognuna delle quali permetterà di scoprire alcune curiosità dell'ambiente naturale (come il torrente, i licheni e le farfalle).

La passeggiata si presta a essere percorsa da tutti, anche dai più piccoli.

Per favorire la partecipazione e la fruizione, in occasione dell'iniziativa, sarà possibile usufruire di due Joelette (carrozzina fuoristrada monoruota) messe a disposizione dalle guide. Nelle vicinanze è presente un'area picnic attrezzata con tavoli e servizi igienici accessibili a persone con disabilità motorie.

Nel pomeriggio è prevista una visita guidata presso il Centro visitatori del Parco Naturale Mont Avic accompagnati da un guardaparco. La struttura che ospita il Centro è accessibile.

L'iniziativa rientra nelle azioni finanziate dal progetto regionale 'Abilmente - Lo sci per tutte le abilità'. Per prenotarsi occorre contattare l'Uvgam (0165-44448 o segreteria@guidealtamontagna.com).



