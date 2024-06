Scuola e sanità al centro della prossima riunione

Scuola e sanità sono i temi al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, convocato mercoledì 19 e giovedì 20 giugno per discutere un ordine del giorno composto de 58 oggetti (20 rinviati dalla scorsa adunanza).

L'Assemblea tratterà 15 interrogazioni, di cui sei del gruppo Lega Vda (valutazioni sulla richiesta del Provveditorato regionale di Torino di distaccare personale alla Casa circondariale di Brissogne; insegnamento immersivo in lingua francese nelle istituzioni scolastiche; regolarità dei disboscamenti in località Kirriaz a Morgex; situazione degli impianti sportivi inutilizzati ed eventuali ristrutturazioni o modifiche di destinazione d'uso; soluzioni per garantire un parcheggio per biciclette all'interno dell'ospedale Parini; soluzione alternativa all'inaccessibilità per lavori del piano terra del poliambulatorio di Morgex), una del gruppo Misto (utilizzo di personale docente per il supporto alle scuole autonome per l'anno scolastico 2024-2025), sei del gruppo Progetto Civico Progressista (interventi dell'elisoccorso diurno e notturno ed eventuali criticità; richieste di contributo per l'acquisto di veicoli elettrici; esito dei monitoraggi sulle attività sospese in ambito di ricoveri programmati e di prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostica; revisione della legge regionale sugli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere; situazione del personale infermieristico delle microcomunità di Doues e Roisan; stato dell'arte del riconoscimento della Carta europea della disabilità per l'accesso ai servizi regionali) e due del gruppo Rassemblement Valdôtain (eventuali limitazioni o chiusure dei collegamenti stradali tra Ivrea e Montjovet; ripercussioni sul sistema sanitario regionale a seguito dell'applicazione della nuova normativa sulle liste di attesa).

Inoltre verranno discusse 32 interpellanze: cinque del gruppo Forza Italia, 12 del gruppo Lega Vda, tre del gruppo Misto, sette del gruppo Progetto civico progressista e cinque del gruppo Rassemblement Valdôtain. Infine sono state iscritte sei mozioni (di cui quattro rinviate dalla scorsa adunanza).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA