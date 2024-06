Consorzio vini, "ora si garantirà la tracciabilità dell'uva"

"Attualizzare il disciplinare e a garantire la tracciabilità e dare valore all'uva prodotta in Valle d'Aosta". E' l'obiettivo della modifica al disciplinare di produzione dei vini della regione approvata ieri durante l'assemblea del Consorzio vini Valle D'Aosta.

Una revisione che, si legge in una nota, "rappresenta un passo importante verso il miglioramento della qualità e della valorizzazione dei vini della Valle d'Aosta".

Il presidente del Consorzio, Vincent Grosjean, ha dichiarato: "Questa modifica è il frutto di un lungo lavoro di concertazione con i produttori locali, gli esperti del settore e le istituzioni. Siamo convinti che queste novità contribuiranno a rafforzare l'identità e la competitività dei nostri vini sul mercato nazionale e internazionale. Il disciplinare era fermo da più di 15 anni." L'assemblea ha aperto la seduta con un minuto di silenzio in ricordo di Gualtiero Crea, vignaiolo dell'azienda Les Granges di Nus, scomparso recentemente, che ha contribuito con il gruppo di lavoro alla modifica del disciplinare.



