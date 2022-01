Covid: Bertschy, diffusione virus sta rallentando

"I dati dell'ultima settimana indicano un rallentamento della diffusione del Covid-19 in Valle d'Aosta. Per la prima volta da novembre c'è stata un'inversione di tendenza, il numero di casi positivi è sempre alto ma c'è stato uno stop alla crescita dei contagiati che ci fa apprezzare lo sforzo vaccinale. Inoltre sono stati attivati nuovi spazi dedicati a pazienti Covid nelle strutture ospedaliere". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, facendo il punto sulla situazione pandemica in apertura dei lavori del Consiglio Valle.

"Per la scuola è importante in questa fase - ha aggiunto - garantire il più ampio ritorno alla didattica in presenza".

Inoltre "è stato riunito il tavolo politico per valutare un lavoro nei prossimi mesi per seguire la situazione economica in Valle d'Aosta, su eventuali nuovi misure di sostegno è stato rimandato il ragionamento dopo una valutazione della situazione".