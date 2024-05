Progetto formazione, René Benzo nuovo amministratore unico

La Giunta regionale ha designato René Benzo in qualità di amministratore unico della società Progetto formazione scrl per il prossimo triennio. Sono stati anche designati Ezio Guidetti quale presidente del collegio sindacale, Giacomo Biancardi e Gabriella Gargiulo quali sindaci effettivi e Antonio Carlo Franco e Katia Laurent come sindaci supplenti. Lo ha comunicato la Presidenza della Regione.

Progetto formazione è un'azienda privata con partecipazione di capitale pubblico, non ha scopo di lucro e si propone come punto di riferimento per la formazione professionale nel contesto locale attraverso l'erogazione di servizi destinati a utenti privati e pubblici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA