Report Migrantes, da Siria maggior numero rifugiati Europa

"Proprio in questi giorni è purtroppo tornata di attualità la situazione siriana. Il Report ci ricorda che già da anni la Siria, solo nel 2023 circa 183 mila richiedenti, è il principale Paese d'origine delle persone che cercano rifugio nell'Unione europea. In Italia, sono la seconda nazionalità di provenienza di chi arriva, in particolare, dalla rotta Mediterranea". Lo dice la Fondazione Migrantes, nel comunicato diffuso in occasione della presentazione dell'ottava edizione del Report sul "Il diritto d'asilo" presentato alla Pontificia Università Gregoriana.



