Taylor Swift, bonus da quasi 200 milioni al team di Eras Tour

Taylor Swift è stata estremamente generosa con tutto il suo team che l'ha accompagnata in tutto il mondo in quasi due anni di Eras Tour. Secondo quanto riferisce People, la cantante ha distribuito un bonus di quasi 200 milioni, oltre ai loro salari, allo staff: camionisti, servizio catering, ballerini, addetti ai suoni, luci, falegnami e tanti altri. Il tour ha preso il via a marzo del 2023 da Glendale in Arizona e si è concluso l'8 dicembre a Vancouver in Canada.

Dopo il 149/o e ultimo concerto, la produzione ha confermato che oltre dieci milioni di persone hanno partecipato ad Eras Tour e la vendita dei biglietti ha generato incassi per quasi 2 miliardi e 100 mila euro, una cifra record che ne ha fatto la tournée che ha venduto di più in assoluto.

