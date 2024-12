Angelina Jolie voleva fare la direttrice di pompe funebri

Angelina Jolie pensava di fare la direttrice di pompe funebri prima di diventare attrice. Lo ha rivelato lei stessa durante un'apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon e ha motivato la confessione, dicendo che non ha paura della morte.

"Quando morì mio nonno - spiega - pensai: 'questo non è il modo in cui dovrebbe essere. Dovrebbe essere una celebrazione della vita' e visto che non ho paura della morte, pensai che questa (le pompe funebri, ndr) potesse essere una grande carriera per me". Poi scherzando ha detto: "E' la mia carriera di ripiego".

Jolie, 49 anni, ha detto che ha anche il brevetto da pilota dal 2004 e il figlio Maddox lo ha appena preso. Ha invece negato perentoriamente l'ipotesi di fare stand-up comedy. "Posso occuparmi di un funerale - dice -, essere a mio agio ad un'altitudine di tremila metri, ma no, ciò che fai tu (rivolgendosi a Jimmy Fallon) mi terrorizza".

Erano oltre dieci anni che la star di 'Maria' non era ospite di un talk show e si è presentata nel salotto di Fallon a piedi nudi. "Ti sei dimenticata le scarpe?", ha chiesto il presentatore. "No, mi sono fratturata un dito del piede e nel tentativo di trovare un paio di scarpe comode, ho deciso di venire senza", ha spiegato la Jolie.



