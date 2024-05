Code ai trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo

In occasione dell'Ascensione, giorno festivo in Francia e Svizzera, si registra traffico intenso verso l'Italia ai trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo.

Al Bianco, l'attesa stimata al pedaggio francese è al momento di circa un'ora e trenta minuti, su quello italiano di mezz'ora.

Le code all'ingresso - prevede società di gestione, il Geie Tmb - diminuiranno a partire dalle 13 di oggi. Il controesodo avverrà domenica, con tempi di attesa superiori alle due ore tra le 16 e le 21 sul piazzale italiano per gli automobilisti che rientreranno in Francia.

Al Gran San Bernardo la società di gestione Sisex prevede traffico intenso e code al pedaggio svizzero sino alle 16 di oggi e poi domenica, sul lato italiano, tra le 11 e la mezzanotte.



