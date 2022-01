Covid: Uberti, cala pressione su ospedale Parini

"Sembra che il numero degli accessi in ospedale a causa del Covid stia diminuendo e che la pressione sul Parini stia calando". A spiegarlo è il direttore generale dell'Usl Massimo Uberti. "Da venerdì la situazione sembra essersi calmata, ma solo nei prossimi giorni potremo avere conferma che non si tratti di un calo nella curva dei ricoveri solo momentaneo. Se la curva avesse continuato a salire avremmo seguito ogni strada per continuare a curare le persone".

Quello che preoccupa "è il calo delle vaccinazioni: non abbiamo più prenotati - prosegue -. Somministriamo in media il 50 per cento in meno di quello che potremmo fare. Garantiamo 1500 vaccinazioni al giorno ma al massimo si riempiono 900 posti. Se continua così rimoduleremo le agende per liberare personale, che solo in minima parte potrà essere ricollocato perché la maggioranza ha un contratto ad hoc per le vaccinazioni". La Valle d'Aosta ha "cinque punti percentuali sotto la media italiana rispetto al numero di persone che hanno iniziato il ciclo vaccinale. Credo che sia una questione culturale, perché ormai i dati scientifici sono stranoti. Si evidenzia in molte aree montane, anche al di fuori della Valle, una percentuale più alta di persone non disponibili al vaccino ma sono questioni che ormai riguardano altri campi di ricerca".