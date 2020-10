Lite a Saint-Christophe, un accoltellato grave in ospedale

E' stato trasportato in ospedale con una ferita all'addome un cittadino svizzero che questa mattina è stato aggredito a Saint-Christophe, davanti all'assessorato regionale alle politiche sociali. Il fatto è avvenuto verso le 10,30. All'origine della lite sembra che ci siano motivi di gelosia. Il ferito si trovava assieme alla compagna, quando è stato avvicinato dall'ex fidanzato di lei, di origini colombiane e residente fuori valle. Dopo uno scambio di insulti la lite è degenerata: il colombiano ha tirato fuori un coltello e ha colpito all'addome l'altro uomo, che ora è in gravi condizioni, poi ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato da due poliziotti in borghese che passavano nella zona. Entrambi sono stati trasportati in ospedale.