Fase 3: Avif, cauto ottimismo per stagione estiva

"Le aspettative per la stagione estiva sono improntate a cauto ottimismo mentre facciamo atto di fiducia che la stagione invernale abbia il consueto avvio a fine novembre, con ottimo innevamento e senza limitazioni all'utilizzo degli impianti". E' quanto scrive in una nota l'Associazione valdostana impianti a fune (Avif) sottolineando che il ddl sul terzo pacchetto di misure anti-crisi "costituisce un importante e fondamentale sostegno per il mantenimento, il miglioramento e potenziamento delle infrastrutture del nostro settore". "Ci auguriamo che queste proposte possano essere recepite dal Consiglio regionale - prosegue l'Avif - nella convinzione che il settore degli Impianti a fune costituisce uno dei settori fondamentali per l'economia della nostra Regione che genera, per le attività produttive del territorio, un effetto moltiplicatore quantificabile in 6/7 volte il fatturato del comparto".